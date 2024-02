Auch ein Springmesser war an Bord Polizei findet in angehaltenem Auto Drogen

Gegen alle drei Insassen eines Autos, dass eine Polizeistreife am Donnerstag in Wadern kontrolliert hat, sind Strafanzeigen eingeleitet worden. Alle drei waren schon vorher der Polizei bekannt gewesen. Laut Angaben der Beamten hatte ein 42-jähriger Insasse bei der Kontrolle rasch mühevoll versucht, ein Behältnis unter dem Sitz zu verstecken. Darin befanden sich Drogen in großer Menge. Der 23-jährige Fahrer war unter dem Einfluss von Drogen gefahren, die 15-jährige Beifahrerin hatte ein verbotenes Springmesser bei sich.