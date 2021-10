Mehrere Einsätze der Polizeiinspektion Nordsaarland : Drogenfunde, Gewaltdelikte und rechte Parolen: Polizei in Wadern und Thailen im nächtlichen Einsatz

Wadern/Thailen Bei Kontrollen zweier Männer stellten die Polizeibeamten Rauschmittel fest. Zu den Einsätzen wurden sie unter anderem wegen Gewaltdelikten und mehrfachen Verstößen gegen gerichtliche Verfügungen gerufen.

In der Nacht auf Mittwoch hatte die Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland einiges zu tun. Bei einer freiwilligen Durchsuchung eines 19-Jährigen am Busbahnhof in Wadern stellten die Beamten Reste von Betäubungsmitteln fest, die sichergestellt wurden. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, da er sich nach Eintreffen der Polizei vom Busbahnhof entfernen wollte und er, nachdem die Beamten Kontakt mit ihm aufgenommen hatten, nervös und benommen wirkte, teilt die PI Nordsaarland mit.

Denselben Mann traf eine Steife zirka fünf Stunden später in Thailen an, nachdem sie wegen eines Gewaltdelikts gerufen wurde. In Folge des Einsatzes wurde ein Mofafahrer, der die Hauptstraße befuhr, von den Beamten kontrolliert. Hierbei stellte es sich heraus, dass es sich um denselben 19-Jährigen handelt, der zuvor in Wadern durchsucht worden war. Da er immer noch unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand und Mofa fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-jährigen Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.