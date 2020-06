Wadern Der Polizei ist ein 44-Jähriger ins Netz gegangen, der es bei seinen Einkäufen nicht so genau nahm.

Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland haben am Dienstag einen 44-jährigen Mann festgenommen. Der Mann hatte in einem Geschäft in Wadern mehrfach Waren unter falschen Angaben gekauft. Nachdem er in den Vortagen Waren im Wert von mehreren Hundert Euro abgeholt hatte, informierte der Firmeninhaber am Dienstag die Polizei, als der Mann erneut im Geschäft war.