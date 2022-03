Nach seiner Unfallflucht in Lockweiler : 32-jähriger sitzt im Kreisel in seinem Auto mit Blinker an und schläft

32-jähriger sitzt im Kreisel in seinem Auto mit Blinker an und schläft

Dagstuhl Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass im Kreisel in Dagstuhl eine Person leblos in ihrem Wagen liegt.

Ein völlig betrunkener Autofahrer hat sich Sonntagfrüh um 3.15 Uhr in seinem Mercedes Kombi im Verkehrskreisel von Dagstuhl zur Nachtruhe gelegt. Ein Zeuge hat eine leblose Person in ihrem Auto der Polizei gemeldet. Als die eintraf, stand der Mercedes im Kreisel, der Blinker an, der Motor lief, und der Fahrer schlief. Der 32-Jährige war während der Fahrt einfach so eingeschlafen.