Auf frischer Tat ertappt : 22-Jähriger mit Drogen und Schlagstock unterwegs

Wadern (ots) Anlässlich einer Personenkontrolle am 2. Januar gegen 2.25 Uhr, auf dem Marktplatz in Wadern fand ein Einsatzkommando der Waderner Polizei bei einem 22-Jährigen aus Wadern verschiedene Drogen in Form von Haschisch und Ecstasy-Tabletten sowie einen metallenen Teleskopschlagstock.

