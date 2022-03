Spezialkräfte im Einsatz : Polizei will gefährlichen Hund in Nunkirchen beschlagnahmen und wird vom Besitzer angegriffen

Polizei will gefährlichen Hund in Nunkirchen beschlagnahmen und wird vom Besitzer angegriffen

Wadern Gefährlicher Polizei-Einsatz in Nunkirchen: Dort musste einem Mann sein als gefährlich eingestufter Hund abgenommen werden. Der 32-Jährige wurde gegenüber den Beamten daraufhin gewalttätig.

Mit einem gefährlichen Hund und seinem gefährlichen Herrchen hat es die Polizei am Mittwoch, 9. März, in Nunkirchen zu tun bekommen. Dort hielt ein 34-Jähriger einen Hund, der als gefährlich eingestuft wurde und beschlagnahmt werden sollte. Als die Ortspolizei Wadern vor Ort erschien, wurde der Mann gewalttätig, also mussten auch Spezialkräfte der Polizei Nordsaarland anrücken, wie diese mitteilt.