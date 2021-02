Nunkirchen : Kinderumzug soll Rekorde brechen

Nunkirchen Der Nachtexpress zählt zu den bekanntesten Umzügen im Kreis Merzig-Wadern. Obwohl Corona dazwischenfunkt, wollen die Nunkircher Narren für einen neuen Rekord sorgen.

Es soll der längste Faasend-Umzug werden, der je durch Nunkirchen gezogen ist – trotzdem coronakonform und mit allen AHk-Regeln, also mit Abstand, Hygiene und kontaktlos. Diesen Rekord haben sich Ortsvorsteherin Patrizia Mötzel und ihre Helfer vom KV Nunkircher Faasend für Fastnachtssonntag, 14. Februar, auf die Fahne geschrieben. Die Kinder sollen sich verkleiden und vor der Haustür auf den Umzugswagen warten. „Wir werden vorbeikommen und werden Euch in unserem Zugwaggon fotografieren“, verspricht die Ortsvorsteherin. Alle Waggonfotos sollen zusammenhängend in den Fenstern des Saalbaus aushängt werden. Somit entsteht der längste Faasend-Umzug aller Zeiten in Nunkirchen. Ein bisschen Musik bringen die Fastnachter mit, und ein gemeinsames Tänzchen wird auch in Aussicht gestellt. „Alles natürlich auf Abstand und kontaktlos“, verspricht die Ortsvorsteherin.