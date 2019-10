Ortsvorsteher im Amt bestätigt : Ortsräte in Wadern haben sich konstituiert

Ortsräte in Wadern haben sich konstituiert

In ihren konstituierenden Sitzungen haben die Ortsräte von Nunkirchen, Lockweiler, Wadern sowie Löstertal die Ortsvorsteher gewählt.

Wadern Die Ortsvorsteher in den Stadtteilen Nunkirchen, Lockweiler, Wadern sowie Löstertal wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Im Waderner Stadtteil Nunkirchen ist im elfköpfigen Ortsrat bei einer Stimmenverteilung von sieben Mandaten für Pro Hochwald (gegenüber acht in der Legislaturperiode zuvor) und jeweils zwei Mandaten für CDU (plus eins) und SPD erneut Patrizia Mötzel (Pro Hochwald) in der konstituierenden Sitzung unter der Leitung von Bürgermeister Jochen Kuttler mit zehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zur Ortsvorsteherin gewählt worden.