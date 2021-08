Frische Farbe : Wehinger Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Wehingen Seit Kurzem sieht die Wehinger Kapelle wieder wie neu aus. Möglich machten dies zwei Männer aus der Gemeinde Mettlach. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

Der Außenputz des kleinen Gotteshauses war demnach durch die äußeren Einflüsse in die Jahre gekommen. So habe sich der in Wehingen ansässige Unternehmer Peter Russel auf Initiative von Ortsvorsteher Stefan Ollinger spontan bereit erklärt, den Anstrich kostenlos zu übernehmen. Mit dem aus Tünsdorf stammenden Anstreicher Recep Topuz wurden insgesamt rund 60 Stunden investiert, um die Kapelle in ihrem markanten Gelbton wieder erstrahlen zu lassen, heißt es aus dem Rathaus.