Krettnich : Brennholzdiebe in Krettnich unterwegs

Brennholzdiebe in Krettnich unterwegs

Kettnich Bislang haben Holzdiebe im Waderner Stadtteil Krettnich reichlich Beute gemacht. Das hat die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitgeteilt. In den vergangenen Tagen meldeten sich nach den Worten der Polizei mehrere Geschädigte und erstatteten Strafanzeige.

So hatten die Täter in der Gemarkung „Langheck“ rund 14 Raummeter Holz unter den Nagel gerissen. Die Scheite waren an verschiedenen Stellen zum Trocknen gelagert worden. Aufgrund der Menge vermutet die Polizei, dass die Diebe zum Abtransport ihrer Beute ein Zugfahrzeug, zum Beispiel einen Traktor mit einem Anhänger, nutzten.