Open-Air Mühlenrock-Festival Wadrilltal Am Samstag wird die Mühle gerockt: Diese Bands sind beim Festival im Wadrilltal mit dabei

Rockfans aufgepasst, es heißt wieder „Rock an der Martinsmühle“. Am Samstag, 29. Juni, findet nach den früheren erfolgreichen Abenden bereits das fünfte Open-Air-Mühlenrock-Festival am idyllisch gelegenen Therapiezentrum an der Wadrill statt. Nachdem das Festival eine auch coronabedingte Auszeit nehmen musste – letztmalig war es 2019 ausgerichtet worden – präsentieren sich nunmehr vier lokale Bands in dem Ambiente des Wadrilltals hinter der Martinsmühle und erzeugen einen Hauch der legendären Woodstock-Atmosphäre. Diesmal sorgen die Gruppen Five Men’s Morris, die auch Veranstalter des Festivals ist, Second Spring, Tortuga und Why ever für musikalische Unterhaltung.