Kolumne in Mundart : Ohne Waan noch emo so froh

Seit ihrer frühen Jugend hat Karin Klee ein berechtigterweise gespaltenes Verhältnis zu Autos. Inzwischen schlägt sie zurück – und das auch noch in Tateinheit mit ihrem Enkelkind.

Ohne Waan noch emo so froh Mei Verhältnis zu Audos es generell eher vergammelt. Dat kemmt vo Freijer. Emmer wenn‘ich mo irjendwohi em Saarland ennerwääsch se, kann‘ich all die Stelle genau benenne, wo sich mei Maan e meiner Kindhäät am Enn iwwerschlaa hot. Dägeje ebbes mache woär domols net dre. Mei Babba etwa hot e Extra-Sääl aan die hennerscht Stoßstang geklemmt, dat beim Fahre iwwer de Strooß nogeschlääft es. Mir es gesaat gä, dat wär gejend Kotze, dobei hat et bloß verhennert, datt mä beim Esteije e Stromschlach grid hot. Mir es trotzdeäm schlecht gä. Da han‘ich rausgefonn, datt off dä Reckbank leije on Bään o Feijß hejer wie de Kopp halle Erleichterung brengt. Irjendwann durft ich voär hugge o beim Sälwerfahre met 18 es et mä da rischdisch gudd gang. Annerschd hautzedaachs. Wenn ich off ääner von der irre Baustelle, wo menne, se wäre Autobahne, off Achse se, geft et mä rejelmäßig raulisch. Der ville Verkehr, kaum ääner hat meh Zeit, Masse vo äänzelne Mensche e Riese-Maschinne. Et Audo, die häälisch Kouh, hat mitlerweile die dolschde goldene Kälwer geworf: schwer wie Panzer, saufen se angeblich ganz wenisch Sprit, obwoll se e CW-Wert wie e Garagedoor ha, vo weje Stromlinieform. Gäng mo jemmes met seiner Garage iwwer Land fahre, ä würd de Wind besser merke. Von de Stickoxyde, vom Feinstaub, vo zevill Co2 o Reifeabrieb mo ganz abgeseij. Fäält nur nooch dä Noobrenner.