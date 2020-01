Einweihung : Halle in Lockweiler erstrahlt in neuem Glanz

Die renovierte Mehrzweckhalle Lockweiler erstrahlt in neuem Glanz. Foto: eb

Lockweiler-Krettnich Die Arbeiten an der Mehrweckhalle sind abgeschlossen. Am Wochenende stehen die offizielle Eröffnung und eine Eröffnungsparty an.

Die unendliche Geschichte Mehrzweckhalle Lockweiler hat letztendlich doch ein gutes Ende genommen. Nach jahrelangen Bauarbeiten, denen zuvor noch etliche Diskussionen und Beratungen über die Art der Renovierung vorausgegangenen waren, erstrahlt sie nunmehr in einem neuen Gesicht, gänzlich ohne Falten und Runzeln.

„Was lange währt, wird gut“, sagt Ortsvorsteher Josef Serwe und zieht als Fazit: „Es war ein langer und steiniger Weg der Beharrlichkeit und der Geduld, der sich ausgezahlt hat. Jetzt sind wir alle froh, dass die Sanierung nach Jahren abgeschlossen wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, die Halle ist sehr schön geworden.“ Gleichzeitig erinnert er an die vielen unschönen Bilder in der alten Halle, in die es bei Veranstaltungen durch die Decke geregnet hatte. Es mussten Eimer und Bütten aufgestellt werden, um das Wasser aufzufangen. Es sind aber auch Veranstaltungen ganz einfach ausgefallen, weil das Krettnicher Dorfgemeinschaftshaus als Ersatz einfach zu klein war.

Info Freigabe der Halle und erste Veranstaltungen Die offizielle Eröffnung erfolgt an diesem Freitag, 10. Januar, um 18 Uhr im Rahmen des Neujahrsempfangs, zu dem die Ortsvorsteher Josef Serwe (Lockweiler) und Christian Leidinger (Krettnich) gemeinsam mit Bürgermeister Jochen Kuttler einladen. Neben einladenden Worten werden auch Grußworte gesprochen. Eine Bilderdokumentation lässt die Sanierung der Halle Revue passieren. Der Männergesangverein Lockweiler-Krettnich-Noswendel wird ebenso wie die Tanzgruppe der Frauengemeinschaft zur Unterhaltung beitragen. Dazu erhält die neue Halle den kirchlichen Segen. Die ersten Veranstaltungen: Samstag, 11. Januar: 19 Uhr Eröffnungsparty mit Überraschungsgästen; Sonntag, 2. Februar: 50 Jahre Turnverein mit einer Kinderolympiade; Fetter Donnerstag, 20. Februar: Närrisches Frauenfrühstück; Freitag vor Fastnacht, 21. Februar: Karnevalistischer Abend, Fastnachtsonntag, 23. Februar: Kindermaskenball.

Ebenso bedauerte Serwe, der zugleich auch Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft ist, dass es für die Vereine eine äußerst schwierige Zeit war. „Es bedurfte viel Verständnis, Kompromissbereitschaft und Engagement, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten, schließlich mussten alle in der Halle beheimateten Vereine in Hallen anderer umliegender Ortschaften ausweichen, um ihre Trainings- und Übungsstunden abhalten zu können“, klärte Serwe auf. Die Zumba-Gruppe des Turnvereins ist bei schönem Wetter sogar auf das Freizeitgelände der Harteichhütte des Heimatvereins Wadrill ausgewichen. Für das Verständnis und die Kompromissbereitschaft seiner Vereine gab es nur lobende und dankende Worte seitens des Ortsvorstehers.

Eingeleitet wurden die Umbauarbeiten im März des vergangenen Jahres mit einer großen Abriss-Party. Bei guter Stimmung und Musik wurde der Beginn der Arbeiten ordentlich gefeiert. Alle Vereinsmitglieder waren froh und guter Laune, dass es nunmehr endlich in die zweite Umbauphase ging. Alte Gegenstände wie Türgriffe, Türschilder, Spiegel, Waschtischarmaturen, Garderobenständer oder Türen und sogar Toilettenbrillen wurden versteigert. Der Erlös aus dieser ulkigen Versteigerung floss in die Kasse der Vereinsgemeinschaft.

Mit vereinten Kräften sägten die Ortsvorsteher Christian Leidinger (rechts) und Josef Serwe (links) im Beisein von Vereinsmitgliedern bei der Abrissparty die legendäre Ecke der Theke im Ausschankraum ab. Foto: eb