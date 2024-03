Gertrauden-Körmes Tradition lebt in Oberlöstern weiter – und das bereits seit 20 Jahren

In Oberlöstern, einem Ortsteil des Waderner Stadtteils Löstertal, haben sich vor 20 Jahren acht junge bis ältere Männer aus dem Dorf ihrer Vergangenheit erinnert und die alte Tradition der Leeschterner Gertraude-Körmes wieder aufleben lassen. „Die anderen Löstertal-Ortschaften hatten ebenfalls immer ihre eigene Kirmes, da wollten wir nicht hinten anstehen“, betonte Eric Backes vom Kirmeskomitee. Der Heiligen Gertrud war eine Kapelle in Oberlöstern geweiht, in der sonntags Gottesdienste abgehalten wurden. Diese Kapelle wurde 1890 abgerissen, weil in Kostenbach die Pfarrkirche Herz Jesu gebaut und eingeweiht worden war.