„Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt“ 99-jähriger Opa feiert mit Enkelin und Urenkelin am gleichen Tag Geburtstag

Ein bedeutsamer Tag für Werner Faas aus der Saarbrücker Straße 53 in Nunkirchen. Am vergangenen Sonntag konnte er am Forsthof seinen 99. Geburtstag im Kreise seiner Familie feiern. Aber damit nicht genug, denn mit dem Opa und Uropa feierte auch Enkelin Johanna ihren 39. und Urenkelin Nell ihren elften Geburtstag.