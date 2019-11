15000 Euro kamen zusammen : 15 000 Euro für guten Zweck eingespielt

Nunkirchen Der Erlös des Golfturniers im Golfpark Weiherhof kam der Ralf-Rangnick-Stiftung zugute. 2000 Euro erhielt Luca Biewer für seinen neuen Verein.

15 000 Euro – diese stolze Summe kam beim Golf-Charity-Oktoberfest-Turnier im Golfpark Weiherhof in Nunkirchen zusammen. Über 80 Golfer sowie Gäste des öffentlichen Lebens hatten sich vor kurzem auf Einladung von Rita Becker-Klein auf die Anlage des Golfparks begeben, um Gutes zu tun und dabei auch noch Spaß auf dem Grün zu haben. Das dabei gesammelte Geld kommt der Ralf-Rangnick-Stiftung zugute.

Rita Becker-Klein, die seit Jahren in Mallorca und im Golfpark Weiherhof Charity-Veranstaltungen durchführt, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal durch Jeremy Matheis von der luxemburgischen Firma „United Trust“ unterstützt. Der Betreiber des Golfparks Weiherhof, Horst Wintrich, der selbst an dem Turnier teilnahm, freute sich auch dieses Jahr wieder, dass solch eine Charity-Veranstaltung stattfand. Die Schirmherrschaft hatte erneut der saarländische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, Reinold Jost, übernommen.