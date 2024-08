Am Freizeitzentrum in der Dorfmitte Noswendeler Vereine laden zur Kirmes ein

In Noswendel am See steigt an diesem Wochenende das Fest der Feste. Im Seeort wird die traditionelle Dorfkirmes im Freizeitzentrum in der Dorfmitte gefeiert, organisiert von der Vereinsgemeinschaft. Der Ursprung des Kirmesfestes liegt in der Katholischen Kirche begründet. Die örtliche Pfarrkirche ist im Jahre 1933 errichtet worden, feierte im vergangenen Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und ist dem Gedenktag der Enthauptung von Johannes dem Täufer geweiht worden. Dieser wird am 29. August gefeiert. Gleich vier Tage lang, von Freitag bis Montag, vom 23. bis 26. August, steht der Seeort im Zeichen seiner Kirmes.