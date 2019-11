Vorstellung des Prinzenpaares in Wadern : Linda I. und Frank I. regieren die Narren

Wadern Mit Kölschen Karnevalsliedern hat in Wadern die Session begonnen. Nur einen Kinderprinzen gibt es bislang nicht.

„Es regieren nunmehr das Waderner Narrenvolk Ihre Lieblichkeit Prinzessin Linda I. (Fox) aus dem Hause und Geschlechte derer von Foxens aus Hilbringen sowie Seine Tollität Prinz Frank I. (Barth) aus dem Hause und Geschlechte derer zu Barth-Flasche aus Wedern“, stellten Elferratspräsident Stefan Regert und seine Mit-Präsidentin Annemarie Pfister die Tollitäten vor. Prinzessin Linda entstammt der Viezregion Hilbringen, verdiente sich erste Sporen als Kinderprinzessin bei der KG Humor Merzig. Sie war Garde- und Schautänzerin bei der KG Humor und beim Karnevalsverein Särkover Narrengilde in Hilbringen. „Da ihre Schwester Viezkönigin in Merzig ist, hat sie ebenfalls einen Adelstitel angestrebt“, verriet Pfister.

Prinz Frank an ihrer Seite ist auch im wahren Leben ihr Traumprinz. „Somit war es für ihn keine Frage, die Waderner Narren mit zu regieren“, sagte Regert. Die närrische Begeisterung liege in der Familie: Mutter Thea war Prinzessin in der KG, seine Schwester viele Jahre im Elferrat, in dem er auch schon über elf Jahre seinen Mann steht. „Auf unseren Karneval, lasst es durch das ganze Tal erschallen, helft uns mit, dann wird es kein Flop, darauf ein dreifach lautes Alleh Hopp“, sagte das Prinzenpaar. Die Session soll außer Rand und Band werden, wünschten beide.