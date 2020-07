Kostenpflichtiger Inhalt: Nunkirchen : „Traumschleifchen“ rund um den Forsthof

Nach einem kleinen Anstieg gab es bei der Eröffnungswanderung auf der Forsthofrunde am Freitagabend eine erste Rast auf der Sinnesbank. Für einige namhafte Teilnehmer ging es dann sofort zum neuen Biergarten zurück. Kreis-Beigordneter Frank Wagner (l. auf der Bank) hielt indes bis zum Ende durch. Foto: eb

Nunkirchen Am Freitag wurde der neue Spazierwanderweg in Nunkirchen seiner Bestimmung übergeben – ebenso wie der Biergarten am Forsthof.