Neue Tretboote am Noswendeler See Neue Tretboote am Noswendeler See

Einen erfolgreichen Startschuss für zwei neue Tretboote auf dem Noswendeler See und eine damit verbundene Jungfernfahrt hat der Wirtschaftsverband Wadern-Weiskirchen (WVW) zusammen mit der Stadt Wadern sowie dem Heimat- und Verkehrsverein Noswendel (HVV) mit dem gleichzeitig stattfindenden Tag der Wirtschaft am Herbst- und Schlachtfest des HVV hinbekommen. Damit stehen nunmehr vierzehn Tretboote den Kapitänen und Liebhabern des Wassersports sowie den Gästen und Besuchern, vornehmlich wohl den Kindern im Freizeitzentrum am See zur Verfügung.