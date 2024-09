Baukosten liegen bei 1,86 Millionen Euro Startschuss für die neue Sportanlage

Die offizielle Freigabe einer gänzlich neuen und modernen Sportanlage am Hochwald-Gymnasium zum Beginn des neuen Schuljahres hatte die Herzen der insbesondere sportbegeisterten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal höher schlagen lassen. Bot die alte Anlage aus früheren Zeiten mit einem Sportplatz sowie Lauf-, Wurf- und Sprunganlagen in einem erdbraunen Farbton mit zuweilen viel Staub in den Sommermonaten und Pfützen bei Regenwetter einen tristen Anblicke, so sorgen jetzt ein sattgrüner Naturrasen-Fußballplatz mit rundum angelegten Laufbahnen in roter Farbe mit den entsprechenden weißen Markierungen sowie weiteren modernen Wettkampfstätten für Hoch- und Weitsprung sowie Wurfdisziplinen für bestmögliche schulische Leistungen im Sport.