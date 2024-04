Wadern Stadt Wadern regelt Pachtverträge mit Vereinen neu

Post von der Stadt Wadern haben in den vergangenen Monaten alle Vereine in der Stadt erhalten, die ein eigenes Clubheim nutzen. Im Briefumschlag fand sich neben einem Anschreiben der Stadt auch ein neuer Pachtvertrag für die Nutzung des Vereinsgebäudes. Damit, so erklärt die Stadt in ihrem Schreiben, setze die Verwaltung einen Beschluss des Stadtrates vom Januar 2023 um, der besagt, dass bestehende Pachtverträge auf einen neuen, einheitlichen Stand zu bringen sind. „Dieser Beschluss beinhaltet auch Gebäude beziehungsweise Liegenschaften, die an Vereine, Clubs und Organisationen verpachtet sind. In der Folge ist es unabdingbar, die bisher bestehenden Pachtverträge aufzuheben und durch neue zu ersetzen“, heißt es weiter von der Stadt.