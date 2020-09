Verein für Heimatkunde Wadern : Die NS-Zeit ist in beiden neuen Heften ein Thema

Wadern Neue Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde in Wadern sind erschienen.

In einem Beitrag von Dr. Thomas Schnitzler über Theodor de Lasalle von Louisenthal werden die Rolle des letzten Herrn aus der Familie Lasalle von Louisenthal auf Schloss Dagstuhl als Euthanasieopfer der NS-Herrschaft, dem seit 2016 auch ein Stolperstein vor dem Brüderkrankenhaus in Trier gewidmet ist, und dessen weiterer Leidensweg thematisiert. Der Beitrag des ausgewiesenen Experten für Euthanasie und Zwangssterilisation im Dritten Reich ist aufgrund seines Umfanges auf die beiden Hefte aufgeteilt, wie es in der Mitteilung heißt.

Dem historischen Kern der Gespenstergeschichten in der Sagenüberlieferung des Hochwalds widmet sich darüber hinaus in Heft 24 Professor Johannes Dillinger, Ordentlicher Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit in Oxford (Brookes) und außerordentlicher Professor in Mainz. In den exemplarisch dargelegten Geschichten zeichnen sich unterschiedliche Erfahrungen und Mentalitäten ab, die ebenso Eingang in die Sagen fanden wie die zum Teil verzerrte Erinnerung an konkrete historische Persönlichkeiten.