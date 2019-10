Kostenpflichtiger Inhalt: Dagstuhl : „Lummerland“ kommt zu „Jim Knopf“

Am Spieltisch haben Platz genommen: Bürgermeister Jochen Kuttler, Geschäftsführer St. Hildegardis Wolfgang Maring, Einrichtungsleiter Jürgen Bolldorf, Pastor Stefan Sänger, Einrichtungsleiterin Hildegard Kuhn-Lawinger, Vorstansmitglied Winfried Weber, Leiterin Kristina Scherer, Kreisbeigeordneter Frank Wagner. FOTO: ERICH BRÜCKER. Foto: eb

Wadern Direkt neben der Kinderkrippe im Alten Bahnhof in Dagstuhl wurde eine Kindertagesstätte errichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

„In der Kürze liegt die Würze“, sagt der Volksmund. Getreu diesem Spruch hat die Stadt Wadern in Zusammenarbeit mit der St. Hildegardis gGmbH Düngenheim (Kreis Cochem-Zell) in Dagstuhl in der Noswendeler Straße 8, das ehemalige Gebäude des Wasserwerkes binnen weniger Monate in die Kindertageseinrichtung „Lummerland – Inselentdecker“ umgebaut – in direkter Nachbarschaft zur bereits bestehenden Kinderkrippe „Jim Knopf – Weltentdecker“ im früheren Dagstuhler Bahnhof. Dieser Tage war die feierliche Einweihung des in der Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria Weiskirchen stehenden Kindergartens für Drei- bis Sechsjährige.

„Es war schon eine Leistung, innerhalb einer solch kurzen Zeit, das Gebäude für eine Kita herzurichten, zumal es bis Februar dieses Jahres fremdvermietet war“, sagte Bürgermeister Jochen Kuttler. Zuvor hatte der Ausschuss für Finanzen und Personal im Januar beschlossen, eine Kindertagesstätte im ehemaligen Gebäude des Wasserwerkes einzurichten. Es bestand nämlich dringender Bedarf, zusätzliche Kindergartenplätze im Raum Wadern, Noswendel, Dagstuhl, Wedern und Lockweiler anzubieten. „In allen Kitas in diesem Einzugsgebiet bestehen Wartelisten“, hob Kuttler die Dringlichkeit nochmals hervor. Der erforderliche städtische Zuschuss von 260 000 Euro zur Erweiterung der Kinderkrippe „Jim Knopf“ in Dagstuhl um Kindergartenplätze wurde im Doppelhaushalt eingestellt.

auf einen Blick Platz für 40 Kinder in zwei Gruppen Das Kita-Gebäude hat eine Nutzfläche von rund 280 Quadratmetern, die Außenfläche beträgt rund 830 Quadratmeter. Es bietet Platz für zwei Kindergartengruppen, hat 40 genehmigte Plätze in zwei Gruppenräumen im Obergeschoss, in dem auch zwei Förderräume sowie Toiletten untergebracht sind. Im Erdgeschoss sind Büro, Personalraum, Mehrzweckraum, Küche, Essensraum und Toiletten. Die Kosten für Umbau und Einrichtung betragen 260 000 Euro, zuzüglich eventuelle Mehrkosten für Einfahrt und Asphaltierung. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten wurden vom Ministerium für Bildung und Kultur auf rund 181.700 Euro festgesetzt. Das Land trägt hiervon 40, der Landkreis 30 Prozent.

Mehrere Möglichkeiten für die kurzfristige Schaffung von neuen Kindergartenplätzen wurden in der Umgebung der Kernstadt betrachtet. Letztlich blieb das ehemalige Gebäude des Wasserwerkes übrig. Und dann ging alles sehr schnell über die Bühne: Landes- und Kreisjugendamt, Unfallkasse, Untere Bauaufsicht, Lebensmittelkontrolldienst und Statiker haben das Gebäude begutachtet und für geeignet gehalten. Brandschutzgutachten wurden erstellt, Nutzungsänderung und Bauantrag gestellt sowie Bebauungsplan angepasst.

„Letztendlich war die Einrichtung einer Kita in diesem Gebäude in Kooperation mit der benachbarten Kinderkrippe Jim Knopf in trockenen Tüchern“, teilte der Verwaltungschef bei der Einweihung den Gästen mit. Die Stadt Wadern hat mit der St. Hildegardishaus gGmbH, Jugend- und Behindertenhilfe als Rechtsträger der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria Weiskirchen einen Kooperationsvertrag für die Trägerschaft dieser Kita geschlossen.

Im Personalbereich wird die Kita mit der Krippe „Jim Knopf“ als eine gemeinsame Einrichtung geführt. Zudem trägt die Hochwaldkommune die laufenden Sachkosten und die laufenden Personalkosten bei Trägeranteil von zehn Prozent, abzüglich der Zuschüsse von Land und Kreis sowie der eingenommenen Elternbeiträge. Nicht vergessen hatte Kuttler die gute Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche innerhalb der Stadt mit dem Personal von St. Maria Weiskirchen zu erwähnen, das insbesondere Umbauarbeiten selbst erledigte. Bislang werden fünf Kinder in der neuen Einrichtung betreut.

„Was 2009 mit dem Leuchtturmprojekt der Kinderkrippe ‚Jim Knopf-Weltentdecker’ am und im Bahnhof Dagstuhl begonnen hatte, nimmt heute seine Fortsetzung“, blickte Wolfgang Maring, Geschäftsführer der St. Hildegardishaus gGmbH, auf den Werdegang der Zusammenarbeit mit der Stadt Wadern zurück. Maring hob ebenfalls die Schnelligkeit der Realisierung dieses Projektes hervor. Man habe dies mit wiederum guter, enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit geschafft. Wo tätige Arbeitskraft gefehlt habe, ist das Team der Jugendhilfe eingesprungen. „Die Unkompliziertheit, die hohe Bereitschaft zur Findung schneller und praktikabler Lösungen hat mir sehr imponiert“, sagte Maring.

Seitens des Trägers sei dies eine weitere Verpflichtung und Bekenntnis zum Standort Wadern, in dem man als kompetenter Partner in Fragen der Kinder- und Jugendhilfe gerne zur Verfügung stehe, befand Maring. Rund 1,4 Millionen Euro werden im kommenden Jahr in die Erweiterung der Krippe im Bahnhof investiert. Zusammen mit dem Land, dem Kreis Merzig-Wadern und der Gemeinde Weiskirchen habe man im Hauptstandort Weiskirchen rund 1,8 Millionen Euro für ein „Inklusives Elementarzentrum“ locker gemacht, in dem schon bald 60 Krippenkinder, Kita-Kinder und Kinder mit Eingliederungsbedarf zusammen betreut werden. Eine private Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung wurde in Rappweiler eröffnet, ein Eltern-Kind-Clearing-Wohnhaus in Hermeskeil und jetzt wird die Eröffnung einer intensiv-pädagogischen Wohngruppe in Nunkirchen folgen. „Das alles sind handfeste Beweise zum Bekenntnis zum Standort Hochwald“, betonte Maring, dessen besonderer Dank Winfried Weber galt, der als Mitglied des Vorstandes in der Gesellschafterversammlung die notwendigen Weichenstellungen vorgenommen hat, um im Hochwald so rege tätig sein zu dürfen.

Helle Räumlichkeiten bestimmen das Bild in der neuen Kita Lummerland - Inselentdecker in Dagstuhl. FOTO: ERICH BRÜCKER. Foto: eb