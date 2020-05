Es tut sich was am Golfpark Weiherhof

Nunkirchen Der Bau von sieben Ferienhäusern auf dem Gelände des Golfplatzes in Nunkirchen schreitet voran. Und auch die Wasserversorgung des Geländes wurde verbessert.

Golf befindet sich im Saarland schon eine Weile im Aufwind. Vor allem der Golfpark Weiherhof in Nunkirchen gehört inzwischen zu den schönsten Anlagen in der Region – und ist mittlerweile auch touristisch zu einem echten Zugpferd geworden.

Nicht zuletzt seitdem Horst Wintrich als Präsident und Eigentümer die Führung des Clubs vor zehn Jahren übernommen hatte, ging es beständig nach oben. Inzwischen verfügt der Club in Nunkirchen über eine höchst attraktive 27-Loch-Anlage. Aber die Corona-Krise ist auch an den Golfern nicht spurlos vorübergegangen. Auch sie mussten vorübergehend den Spielbetrieb einstellen.

Corona war für Präsident Horst Wintrich aber auch eine Chance. Der 81-Jährige erweitert die Nunkircher Anlage beständig. Erst im vergangenen Jahr eröffnete er neun zusätzliche Bahnen für die Golfer des Clubs. Die Corona-Pause hat Wintrich genutzt, um die Wasserversorgung der 90 Hektar großen Anlage zu verbessern. In gerade einmal vier Wochen entstand am Fuße des Lückners ein weiterer großer Teich, der auch in heißen Zeiten die Wasserversorgung des Platzes sicherstellen soll. Fast alle Arbeiten erfolgten in Eigenregie und in kurzer Zeit. Ein besonderes Augenmerk richteten Wintrich und seine Mitstreiter laut eigenen Angaben auf ökologische Gesichtspunkte und eine harmonische Einbindung in die vorhandene Landschaftsstruktur. Derzeit laufen die letzten Arbeiten zur Begrünung und zur Absicherung der Uferbereiche.