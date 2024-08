Kombination aus Stahl und Holzbohlen Wadriller können jetzt neue Brücke nutzen

Vor wenigen Tagen war es nunmehr so weit, unter den kritischen Augen vom Stadtbeigeordneten Manfred Paulus, als Vertreter des Bürgermeisters, des alten Ortsvorstehers Andreas Klauck sowie seines Nachfolgers im Amt Alexander Marmitt, lieferte die beauftragte Baufirma die neue Brücke, eine Kombination aus Stahl mit Holzbohlen an, und die Mitarbeiter passten sie vor Ort auf die ebenfalls sanierten Widerlager an.