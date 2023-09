Arbeiten am Brückenbauwerk werden noch Jahre andauern Neue Ampelregelung in der Ortsdurchfahrt Wadern

Ein Lichtblick für die Autofahrer in der Ortsdurchfahrt von Wadern: Drei Ampeln regeln nun den Verkehr über den Kreisverkehrsplatz in der Birkenfelder Straße. Seit Ende März ist die angrenzende Franz-Haas-Straße für Autofahrer nur einseitig in Richtung des Haco-Einkaufszentrums passierbar gewesen, die andere Fahrtrichtung war gesperrt. Wer also vom Einkaufszentrum her kommend Richtung Dagstuhl wollte, musste einer innerörtliche Umleitung nutzen. Grund für die monatelange Sperrung ist nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) ein schwerwiegender Schaden an dem Brückenbauwerk, das unter dem Streckenabschnitt verläuft und als Röhre zum Durchfluss der Wadrill dient – dieser Schaden hat zu einer Setzung der Fahrbahn geführt (wir berichteten mehrfach).