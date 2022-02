Naturpark Saar-Hunsrück lädt zu Wanderung ein : Auf den Spuren des nachtaktiven Baumeisters an der Prims

Die Teilnehmer lernen so manches über den Biber. Foto: Bernd Konrad

Wadern Auf den Spuren des Bibers an der Prims unterwegs sind Wanderer am Sonntag, 13. März. Von 8.30 bis 10 Uhr laden hierzu der Naturpark Saar-Hunsrück in Kooperation mit der Stadt Wadern und der Nabu-Ortsgruppe Lockweiler-Krettnich ein.

Der Naturpark-Referent Bernd Konrad erkundet zusammen mit den Teilnehmenden die Spuren und Biberaktivitäten des sehr scheuen, pelzigen, meist nachtaktiven Baumeisters an der Prims. Regelrechte Stauseen und imposante Burgen aus gesammelten Hölzern zeigen, dass der Biber zu den besten natürlichen Ökosystem-Managern der Heimat zählt, denn das nützliche Nagetier sorgt für Artenvielfalt und Hochwasserschutz zugleich, schreibt der Naturpark.

Wie der Biber lebt und wie er wirkt, können Kinder ab sechs Jahren, Familien und Erwachsene selbst bei der Wanderung erkunden. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und 18 Euro für Familien. Die aktuell gültigen Corona-Vorschriften sind zu beachten.