Unterwegs im Naturpark : Den Fledermäusen auf der Spur

Reinsfeld/Schillingen Mit Referenten des Naturparks Saar-Hunsrück geht es bei Reinsfeld und Schillingen auf Tour.

Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet im August mehrere Ausflüge in die Welt der Fledermäuse an. Eine Fledermaus-Safari in Reinsfeld läuft am Freitag, 6. August, von 20.30 bis 23 Uhr. Wie der Naturpark mitteilt, richtet sich die Tour an Familien und Kinder ab sechs Jahren.