Saarländer ist seit 40 Jahren Naturfotograf 500 000 Bilder, 10 000 Stunden im Tarnzelt: Bernd Konrad präsentiert seine beeindruckende Karriere

Das sollen die Besucher auch an der Drei-Tages-Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Krettnich spüren. Los geht es am Freitag, 8. September, 17 Uhr, mit der Eröffnung der Fotoausstellung „Naturfotografie von Bernd Konrad“. Diese ist dann auch am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zu sehen.