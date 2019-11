Büschfeld : Aline I. und Alex I. herrschen über die Fösend an der Prims

Aline I. und Alex I. herrschen über die Fösend an der Prims

Nun haben Prinz Alex und Prinzessin Aline (links) beim Nawwel der Welt das Zepter in der Hand. Das Kinderpaar sind Jolie und Jannis. Prinz Kai und Prinzessin Stephanie (rechts) haben bisher regiert. Foto: Werner Krewer

Büschfeld Die Büschfelder Narren haben ihre neuen Tollitäten für die Session 2019/2020 begrüßt. Das Kinderprinzenpaar bilden Jolie I. und Jannis.

Im Büschfelder Gasthaus am alten Bahnhof herrschte gespannte Erwartung: Der närrische Regierungswechsel stand unmittelbar bevor und natürlich schwebte die Frage im Raum, wer Stephanie I. und Kai I. ablösen würde. Sie und die kindlichen Tollitäten, Dennis I. und Julie I., hatten eine tolle Session hinter sich und konnten auf viele schöne Veranstaltungen zurückblicken.

Zuerst kam der Nachwuchs an die Reihe. Stolz nahm Jannis I. (Alt) Krone und Zepter entgegen, und Julie I. steckte ihrer Nachfolgerin Jolie I. (Ludwig) etwas bedauernd, aber doch bereitwillig und freundlich ihr Diadem ins Haar.

Dann wurde es spannend. Zu den getragenen Klängen von „Conquest of Paradise“ schritten ein paar vermummte Gestalten in den Saal. Normaler Weise stecken unter zweien dieser Umhänge die beiden neuen Tollitäten, aber dieses Mal war das Ganze ein Ablenkungsmanöver und es kamen nur Mitglieder des Elferrates zum Vorschein.

Wo war denn nun das frisch gebackene Prinzenpaar? Unvermittelt sahen sich Aline und Alex Mohm im Zentrum des Geschehens und fragten sich verwundert: „Es ed wirklich wahr? Sen mir dat naue Prinzenpaar?“ Ja, das waren sie, und der KV-Vorsitzende Tino Geibel nahm die feierliche Inthronisierung vor. Offiziell herrschen nun über das Fösendsgeschehen Prinzessin Aline I. von und zu Mohm aus dem Hause Sauer, Herrscherin in der Limbacher Stroß, und Prinz Alex I. von und zu Mohm, untergebener Untertan aus dem Dreimädelhaus in der Limbacher Stroß. Beide traten ihr Amt gerne an und versprachen, dem närrischen Volk ordentlich einzuheizen.