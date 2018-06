später lesen Wadern Nachbar beobachtet Einbruch in Getränkemarkt Teilen

() Ein aufmerksamer Nachbar hat in der Nacht zum Sonntag einen Einbruchsdiebstahl in einen Getränkehandel in Wadern vereitelt. Der Anwohner hatte sich zu nächtlicher Stunde bei der Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern gemeldet und mitgeteilt, dass er eine Person sehe, die sich unberechtigt Zugang zu dem Lagerhof des Getränkecenters im Innenstadtbereich von Wadern verschaffe.