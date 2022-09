Nach Unfall in Wadern : Polizei sucht Besitzer von Auto, das beschädigt wurde

Wadern Beim Rangieren hat eine Frau ein parkendes Auto beschädigt. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des Wagens.

Bei einem Unfall in Wadern ist ein schwarzer Kleinwagen beschädigt worden – und die Polizei sucht nun nach dessen Besitzer. Der Unfall eriegnete sich am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße in Wadern. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin den Kleinwagen beim Rangieren touchiert. Die Frau wartete längere Zeit und versuchte, den Geschädigten zu ermitteln. Als dies nicht gelang, fuhr sie zur Polizei nach Wadern und meldete dort den Unfall. Leider hatte sie sich nicht das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeuges nicht gemerkt. Als die Polizei mit ihr zum Parkplatz zurückkam, war der andere Wagen weg.