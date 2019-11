Wadern : Unfallfahrer macht sich in Wadern aus dem Staub

Wadern Nach einem unbekannten Unfallverursacher fahndet die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern: Nach deren Mitteilung von gestern wurde am Freitag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr wurde in der Poststraße in Wadern, ein Ford Mondeo Kombi durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich Pkw, beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.