Morscholz Musikverein Morscholz lädt zum Jahreskonzert

Mit Flower-Power geht es weiter in die Zeit der Hippies. Das Kult-Musical „Hair“ von Galt MacDermot erzählt von einer Gruppe langhaariger Hippies, die in New York lebten und liebten und in den 60er-Jahren gegen den Vietnam-Krieg nach dem Motto “Make Love, Not War” protestierten. Moderner wird es anschließend mit der Musik zum Animationsfilm „Drachen zähmen leicht gemacht“. Der Film aus dem Jahre 2010 erzählt die Geschichte von Hiccup, dem Wikingerjungen, der auf seinem Drachen Ohnezahn durch die Luft segelt. Mit dem Tango „Jalousie“ unter anderem aus dem Oscar-prämierten Film „Tod auf dem Nil“ bekannt, beendet das Orchester den ersten Konzertteil.