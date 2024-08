Mit fetziger Blasmusik Viel Musik, Ehrungen und gutes Essen gab’s an der Weiheranlage

Schon der Fassanstich am Vorabend hatte eine zünftige Note. Denn dem Beigeordneten Jürgen Kreuder war es eine ehrenvolle Aufgabe, und das in dreifacher Funktion: Zum einen als Beigeordneter der Stadt Wadern, zum anderen im Gedenken an seinen Vater Willi Kreuder, der vor über 50 Jahren als Bauunternehmer seine Baumaschinen für das Projekt der Wasserfreunde kostenlos zur Verfügung stellte und nicht zuletzt als Nunkircher Bürger. Unterstützung bekam Kreuder beim Fassanstich von königlicher Seite, der Mettlacher Bierkönigin Anni I.