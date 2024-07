Musical in Wadern: Schach 2.0 Auf dem Schachbrett, das die Welt bedeutet

Noch bevor sich der Vorhang öffnet, sind die Schülerinnen Victoria Klein und Sophia Britzen auf der Bühne nahezu bewegungslos in ihr Schachspiel versunken. In der fast ausverkauften Aula des Hochwald-Gymnasiums Wadern (HGW) ist es mucksmäuschenstill. Das ändert sich freilich schlagartig, sobald beim Musical „Schach 2.0 – schwarz oder weiß?“ von Andreas Schmittberger die stille Bühnenoptik durch kraftvolle Klänge komplettiert wird. Dann geht es auf einmal mächtig rund: Da ist nämlich etwas ordentlich was faul im Staat der Weißen; die Bauern revoltieren und obendrein bedrohen bereits die Schwarzen die Grenze. Schwierig für die weiße Königin und ihren Göttergatten. Ihre verrückte, aber nicht ganz aus der Welt gefallene Idee: Wozu hat man schließlich eine Tochter, wenn nicht, um sie als Problemlösung geschickt zu verheiraten?