Temporäres Musem in Wadern Graf Anton findet Unterschlupf in der alten Poststation

Ihre berühmte Harfe steht in dem neuen Domizil in greifbarer Nähe der Malerfürstin. Noch enger ist ein Besen Octavie de Lasalle von Louisenthal auf die Pelle gerückt – ein untrügliches Zeichen, dass in den Räumen in der alten Poststation noch gewerkelt wird. Nach Arbeit sieht es auch rund um Graf Joseph Anton aus, der majestätisch zwischen Leisten, Nägeln und anderem Handwerkszeug lächelt. Ein Zimmer weiter wartet die witzige Pappfigur des Adligen mit Kniebundhose und Mozartzopf auf ihren ersten Auftritt. „Wir haben sie anfertigen lassen, damit wir mit dem lustigen Kerlchen auf verschiedene Veranstaltungen von uns aufmerksam machen können“, sagt Museumsleiterin Christina Pluschke. Zufrieden lässt sie ihre Blicke über die fast fertige Ausstellung in Mini-Format schweifen.