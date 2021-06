Dreister Einbruch in Nunkirchen : Unbekannter stiehlt Motorrad aus einer Garage

Nunkirchen Ein Unbekannter hat in Nunkirchen ein Motorrad aus einer Garage entwendet. Weit damit gekommen ist er allerdings nicht.

Ein Unbekannter hat in Nunkirchen ein Motorrad gestohlen – ist damit aber nicht weit gekommen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 20. Juni, und Freitag, 25. Juni. Der Unbekannte war demnach in der Klosterstraße in Nunkirchen in eine zweigeschossige Garage eingebrochen, die zu einem Haus gehört, das derzeit leersteht. Der Täter verschaffte sich laut Polizei Zugang zum Untergeschoss und dann weiter durch ein Loch in der Zwischendecke zum Obergeschoss der Garage. Dort begann er in aller Ruhe, ein zerlegtes Motorrad wieder zusammenzusetzen. Danach entriegelte er das Garagentor und schob das Motorrad über einen Verbindungsweg in Richtung Überlosheim.