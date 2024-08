Sackdooch, Tohpert, Orwessen Morscholzer Dialekt auf eine Tasse gebannt – und die gibt es zu kaufen

„Sackdooch, Tohpert oder Orwessen“, alles Wörter, deren Bedeutungen nicht im Duden oder in anderen Wörterbüchern zu lesen sind, die aber dennoch eine große Bedeutung haben – zumindest für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Waderner Stadtteil Morscholz. Sie sind in ihrem Platt oder eigenem Dialekt geschrieben, so wie man die Worte ausspricht. Natürlich haben sie auch eine Bedeutung, auch wenn mancher Zeitgenosse diese auf Anhieb nicht immer unbedingt erraten wird. Sackdooch ist ein Taschentuch, Tohpert ein Tollpatsch, und mit Orwessen sind Reste beim Essen machen gemeint.