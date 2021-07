Baustelle in der Innenstadt : Der Baustil der 1970er-Jahre wird in Wadern neu interpretiert

Wadern Der Untere Montmorillon-Platz soll wieder zu einem Schmuckstück werden, „jedoch der heutigen Zeit angepasst“, sagt die Stadt Wadern.

Ein großzügiger, weiter Blick ins Freie, Bänke, viel Grün zum Durchatmen und natürlich die große Rampen- und Treppenanlage: In den späten 70er, 80er und 90er Jahren war der 1977 fertig gestellte Montmorillon-Platz ein wahres Schmuckstück in Wadern. Die Gestaltung und Verbindung des unteren und oberen Platzes ist bis heute signifikantes Beispiel des städtebaulichen Stils der 70er Jahre und läutete zudem ein neues Kapitel in Wadern ein, denn 1978 wurden dem heutigen Hochwaldzentrum die Stadtrechte (wieder) verliehen.

Mit der Zeit veränderte sich das Gesicht des Platzes und die ursprüngliche Idee der Weite ließ sich immer weniger erkennen. Bänke und Grünanlagen verschwanden, und in den 2000er Jahren verblasste der einstige Glanz. Der Zahn der Zeit nagte an Bodenbelag und am überdachten Durchgang seitlich der Ladenzeile entstanden feuchte, unschöne Ecken. Vor allem die Rampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen entwickelte sich immer mehr zum Problem. Am Durchgang und unterhalb des schneckenförmigen Bauwerks sammelten sich zudem immer mehr Müll.