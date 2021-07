Von montags bis samstags geöffnet : Mobiles Impfzentrum im Haco in Wadern gestartet

Mobiles Impfzentrum im Haco in Wadern gestartet

Großer Andrang herrschte am ersten Tag. Foto: a-n

Wadern Auf dem zweiten Parkdeck im Waderner Haco hat am Montag ein mobiles Impfzentrum eröffnet. Noch bis zum 7. August können sich dort Menschen täglich (bis auf sonntags) zwischen 12 und 17 Uhr gegen Corona impfen lassen.

Sie haben dabei die Wahl zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Moderna. Sie müssen nur einen gültigen Impfausweis sowie einen Personalausweis mitbringen. Dabei muss sich niemand erst um einen Termin bemühen. In diesem mobilen Impfzentrum kann man vielmehr problemlos den Einkauf mit einem spontanen Impftermin kombinieren.

Für die Organisation ist Matthias Strauß verantwortlich, der jetzt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Impfzentrum Saarlouis aus zwei Wochen lang täglich das Haco in Wadern ansteuert. Am ersten Tag sind die beiden Ärzte Dr. Christian Heinen und Dr. Walter Berg im Impfzentrum auf Zeit dabei. Strauß sagt: „Wir sind hier organisatorisch gut aufgestellt. Die gerade geimpften Menschen können nach einer kurzen Wartezeit ihre von uns hier vor Ort ausgedruckten Impfbescheinigungen direkt mitnehmen.“

Insgesamt hätten mit dem Impfstart in Wadern gleich drei solcher mobilen Impfzentren in Kaufhäusern des Saarlandes ihren Betrieb aufgenommen. Und es funktioniert offensichtlich, denn die Warteschlange vor den Impfkabinen auf dem Parkdeck verlangte am ersten Tag bis zu anderthalb Stunden Geduld von den Menschen.