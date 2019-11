Versammlung : Mobiles Museum ist der Renner

info

An zwei Ausstellungsorten, dem Stadtmuseum Wadern sowie dem Museum Schloss Fellenberg in Merzig, machen Ausstellungsstücke die Veränderungen des Feuerwehrwesens in den vergangenen 200 Jahren deutlich, seien es die wachsenden Aufgaben, die technische oder die gesellschaftliche Entwicklung. Die Ausstellung läuft bis 9. Februar 2020.

Öffnungszeiten: donnerstags, freitags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: Tel. (06871) 507-183 oder -106.

www.stadtmuseum-

wadern.de