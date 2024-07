Neuer Schwung für Wunschprojekt Minister kündigt Taskforce zu Hochwald-Klinikum für Wadern an

Im September soll erstmals eine Taskforce zusammenkommen, die sich mit der Realisierung des geplanten Hochwaldklinikums Wadern beschäftigt. Dies hat Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) im Rahmen eines Besuches im Merziger SHG-Klinikum angekündigt. In dieser Runde sollen laut Jung Vertreter von Seiten des Landes, des Landkreises, der Kassenärztlichen Vereinigung, des Klinikträgers Saarland Heilstätten GmbH (SHG) und der Stadt Wadern zusammenfinden, um das Projekt voranzutreiben. Die SHG will in Wadern als Ersatz für das im November 2017 geschlossene Krankenhaus ein Versorgungszentrum mit stationären und ambulanten Behandlungen sowie niedergelassenen und Klinik-Ärzten errichten. Das Versorgungskonzept in Wadern ist unmittelbar mit dem Klinikum Merzig verbunden. Dorthin sollen die Patienten gebracht werden, die im medizinischen Zentrum Wadern nicht ausreichend behandelt werden können.