Mit großem Programm Männergesang gehört zum Ort seit 120 Jahren

Der Männergesangverein (MGV) Lyra Büschfeld feiert an diesem Sonntag, 15. Oktober, seinen 120. Geburtstag, nachdem der Jubelverein im Jahre 1903 aus der Taufe gehoben worden war. Zusammen mit dem Berg- und Hüttenarbeiterverein, gegründet der im selben Jahr, zählt er zu den ältesten Vereinen im Prims-Ort. „Die Lyra-Sänger haben seit ihren Anfängen unsere Dorfgeschichte mitgeprägt, das saarländische Kulturgut zum Wohle unserer Bevölkerung intensiv gepflegt sowie viele Festivitäten und Veranstaltungen mit ihren Liedbeiträgen aktiv und stimmungsvoll bereichert“, sagt Ortsvorsteher Albert Lang zum Jubiläum des Chors. 1903 gründeten 35 Sänger der Berg- und Hüttenarbeiter den Männergesangverein Lyra mit ihrem ersten Dirigenten Lehrer Pantenburg. Derzeit stehen unter Chorleiter Armin Kaspar und Vorsitzendem Hans Haben 18 aktive Sänger in Kooperation mit dem MGV Thailen zur Verfügung und unterstützen die örtlichen Veranstaltungen am Kirmesmontag sowie den Barbara-Tag in Zusammenarbeit mit dem Berg- und Hüttenarbeiterverein.