Qualifikation für das Fußball-Hallenmasters Am Ende lohnt sich die Ochsentour doch

Die Vorbereitungen für die 37. Auflage des Traditionsturniers in der Waderner Herbert-Klein-Halle sind so gut wie abgeschlossen. „Der Rasen ist gesät“, versprühte Salina beim Anblick des ausgelegten Kunstrasens bereits große Vorfreude. Am Freitag wurde das Rundum-Banden-System installiert, im Foyer der Halle wird der Verein erneut eine Live-Übertragung anbieten, damit die vielen erwarteten Zuschauer auch wirklich nichts verpassen. Im Vorjahr war der Andrang so groß, dass es mit rund 1800 Besuchern an den drei Turniertagen sogar einen neuen Zuschauerrekord gab. „Wir hoffen natürlich darauf, dass wir uns diesmal bei den Besucherzahlen in ähnlichen Sphären bewegen“, sagt Salina.