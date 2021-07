Krettnich : Maria Nickels feiert heute ihren 100. Geburtstag

Krettnich Maria Nickels, geb. Merl, feiert an diesem Freitag im Waderner Stadtteil Krettnich, Am Höchst 12, ihren 100. Geburtstag. Mit einer relativ stabilen Gesundheit und einer erstaunlichen geistigen Fitness ausgestattet, zu der die täglichen Kartenspiele Rommé, Bauer oder Skip-Bo mit Familienmitgliedern und Besuchern beitragen, nennt sie ihre Zufriedenheit, Freundlichkeit und Bescheidenheit das Rezept dafür, dass sie ihren runden Geburtstag im Kreise ihrer Familie und der Bevölkerung feiern darf.

Geboren wurde die Jubilarin am 2. Juli 1921 in Krettnich. Ihre Eltern waren Matthias Merl, Bergmann und Nebenerwerbslandwirt aus Nuhweiler, und Anna Susanna Wilhelm aus Krettnich. Ihre beiden Brüder hat sie schon lange überlebt. Nach dem Schulbesuch in Lockweiler hat sie eine Haushaltslehre in einem Dillinger Kloster absolviert, später als Kindermädchen in Mannheim sowie in den ersten Kriegsjahren beim Onkel Franz Wilhelm in Wadern als Verkäuferin gearbeitet. Hier lernte sie ihren Ehemann Jakob Nickels kennen, geheiratet wurde im Mai 1943 in Krettnich. Das Ehepaar schenkte ihren vier Kindern Ingrid, Albert, Hermann-Josef und Peter das Leben.