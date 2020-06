Traurige Nachricht : Älteste Bürgerin des Grünen Kreises mit 108 Jahren verstorben

Merzig-Wadern Der Sozialverband VdK trauert um Maria Latz aus Wadrill, die laut Mitteilung des VdK im Alter von 108 Jahren verstorben ist. Maria Latz war die älteste Bürgerin des Landkreises Merzig-Wadern und das älteste Mitglied des VdK sowie das einzige noch lebende Gründungsmitglied des seit 1947 bestehenden Ortsverbands Wadrilltal-Löstertal.

Maria Latz, geborene Schonk, wurde am 27. Dezember 1911 in Wadrill geboren. Sie erlebte nicht nur zwei Weltkriege und die französische Besatzung des Saarlandes, sondern auch den Fall der Berliner Mauer, die Einführung des Euros und zuletzt auch die Corona-Krise. Ihren Ehemann Peter Latz heiratete sie im Jahr 1934. Er arbeitete als Kolonialwarenhändler, sodass die Familie Latz bereits vor dem Krieg ein Auto besaß. Ihr erstes Kind, ein Sohn, verstarb bereits wenige Stunden nach der Geburt – nicht der einzige Schicksalsschlag für Maria Latz. Im Jahr 1944 erhielt sie die Nachricht, dass ihr Mann im Krieg gefallen war. Maria Latz musste sich in der Folge alleine um ihre beiden Töchter, damals sieben und viereinhalb Jahre alt, kümmern. Sie arbeitete hart in der Landwirtschaft ihrer Eltern, half bei der Heuernte, auf den Feldern und mit den Tieren.

Anlässlich ihres 108. Geburtstag schrieb die Saarbrücker Zeitung, dass sie noch rege am kirchlichen Leben sowie am dörflichen Vereinsleben teilnehme. Zum Geburtstag gratulierte damals neben Freunden, Familie und Vertretern der lokalen Politik auch – etwas verspätet – Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der als Ehrengast beim Neujahrsempfang ins Wadrilltal gekommen war.

Wie der VdK berichtet, war Maria Latz insgesamt zehn Mal in Lourdes. Wie sie der Saarbrücker Zeitung anlässlich ihres 101. Geburtstags erzählte, war sie im Alter von 88 Jahren zum ersten Mal in ein Flugzeug gestiegen – um eine Wallfahrt nach Fatima zu machen. War es der Glaube oder die harte Arbeit an der frischen Luft, die sie so alt werden ließen? Darüber kann nur spekuliert werden. Im Jahr 2017 sagte sie im Interview mit dem VdK: „Jemand hat mich mal gefragt, ob ich irgendwelche Tabletten nehme, weil ich so alt geworden bin. Aber ich weiß es nicht. Es muss vom Schaffen kommen!“