Mannschaften gesucht : Wer hat Lust auf Beachvolleyball?

In Neipel startet am Samstag/Sonntag, 27./28. Juli, das elfte Beachvolleyball-Turnier. Teilnehmen können Vereine, Firmen oder Gruppen jeder Art. Die Spiele beginnen jeweils um 12 Uhr – barfuß oder in Socken.

