Mannschaften gesucht : Wer hat Lust auf Beachvolleyball?

In Neipel startet am Samstag/Sonntag, 27./28. Juli, zum elften Mal ein Beachvolleyball-Turnier. Teilnehmen können Vereine, Firmen, Stammtische oder Gruppen jeder Art. Die Spiele beginnen an beiden Turniertagen um 12 Uhr.

Gespielt wird barfuß oder in Socken.